Mais de 90% dos homens do Norte têm fetiche de ver parceira com outro, diz pesquisa

O Dia do Corno é comemorado em 25 de abril e, para marcar a data, uma plataforma brasileira de sexo e swing revelou dados curiosos sobre o fetiche cuckold – prática em que o parceiro sente prazer ao ver a companheira com outro homem. Segundo o levantamento, a região Norte lidera o ranking nacional de adeptos da fantasia.

No topo da lista está o Acre, onde 47,69% dos usuários cadastrados se identificam como cuckolds. Na sequência aparecem Amazonas (37,52%), Pará (34,99%), Rondônia (32,69%), Roraima (32,65%), Tocantins (32,20%) e Amapá (30,28%).

“A gente sempre ouve que o Norte é conservador, mas, quando se trata de explorar fantasias, os números mostram outra realidade”, afirma Mayumi Sato, CMO do Sexlog. “O Acre, por exemplo, é hoje o epicentro do fetiche cuckold no Brasil. Isso mostra que a ousadia pode florescer onde menos se espera”, completa.

VEJA MAIS

Ainda segundo a pesquisa, 92% dos adeptos sentem excitação ao imaginar a parceira com outro homem, enquanto 78% afirmam que esse desejo já existia antes mesmo do relacionamento atual. Para 53%, a preferência é assistir aos encontros ao vivo. Outros 22% gostam apenas de ouvir os relatos, 14% preferem receber fotos ou vídeos, e apenas 11% não têm interesse em acompanhar de nenhuma forma.

O primeiro contato com o fetiche costuma ocorrer através da pornografia: 57% relatam terem se excitado pela primeira vez ao assistir vídeos do tema. Além disso, 23% foram influenciados por experiências de amigos ou parceiros, enquanto 15% começaram a explorar a fantasia após participarem de sessões de swing.

Na divisão de papéis, 74% dos homens se identificam como cuckolds, 15% como comedores de casadas e 11% transitam entre os dois. A maioria, 78%, está em relacionamentos estáveis, e 89% afirmam que o fetiche fortaleceu o vínculo com a parceira.