Pesquisa diz que 90% dos homens sentem desejo de ver sua mulher com outro; confira

Cresce o número de adeptos ao fetiche cuckold, que nada mais é do que ver a parceira com outro homem. Segundo uma pesquisa realizada pelo site Sexlog, 90% dos homens já desejaram ver sua parceira com outro homem, o que representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando apenas 30% relataram ter esse desejo.

Em 2022, o portal também fez o levantamento por estados brasileiros. Na época, o estudo também mostrou que o Distrito Federal foi o estado onde mais pessoas relataram conhecer o fetiche cuckold, com 80% de respostas afirmativas, enquanto o Pará registrou o maior índice de participação, com 53%.

Apesar de ser visto como traição por alguns, o cuckold não envolve deslealdade, já que a principal regra é o consentimento de todas as partes envolvidas. Além disso, a pesquisa revelou que, em cerca de 50% dos casos, o interesse pelo fetiche partiu das mulheres.

O Sexlog, com seus 19 milhões de inscritos, é uma rede de não monogamia e swing conhecida como a maior do Brasil e se apresenta como um lugar livre de julgamentos para quem quer conhecer pessoas de mente aberta.