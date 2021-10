Cuckold e hotwife? Conheça o fetiche em ser corno

Muitos casais têm medo da traição e ficam apavorados só em pensarem no parceiro com outra pessoa. Mas existem casais que se realizam e até se excitam em ver o companheiro ou companheira tendo relações com um terceiro, ou terceira. As informações são da coluna Pouca Vergonha.

Cuckold é o como são chamados homens que têm o fetiche de ser corno. E não é um fetiche com poucos adeptos. Em 2020, o termo foi buscado 110 mil vezes, de acordo com uma pesquisa realizada pelo site Vivalocal. O site mapeia os fetiches mais procurados pelos brasileiros na ferramenta de buscas. Esse fetiche ocupa o segundo lugar no ranking das buscas, perdendo só para Bondage e Disciplina, Dominação e Submissão, Sadismo e Masoquismo (BDSM).

Há também a hotwife, a mulher que garante que o parceiro seja corno.

Da maneira inversa, quando a parceira gosta de ser corna e o parceiro curte garantir esse fetiche, existem a cuckquean e o hothusband.

No entanto, o fetiche não é heteronormativo e pode envolver casais homoafetivos, com cuckquean e hotwife, e cuckold e hothusband.