Município vizinho ao Pará lidera ranking de traição durante a pandemia, segundo levantamento

A pandemia do novo coronavírus não impediu que certos brasileiros dessem uma "pulada de cerca”, mesmo que virtualmente, durante o isolamento social. Um aplicativo de relacionamento voltado para o namoro virtual entre pessoas comprometidas, chamado Ashley Madison, registrou 12,5 milhões de usuários no país, e cerca de 70 milhões no mundo inteiro. As informações são do portal Metrópoles.

Um levantamento encomendado por um meio de comunicação mostrou quais foram as cidades que mais se destacaram no quesito traição. Pasmem! Uma região vizinha ao Pará, o município do Amazonas, Manaus, ficou em segundo lugar, com 7,2 mil novos usuários desde o ano passado. Mas, quem lidera o ranking, em primeiro lugar, é Brasília (DF), em terceiro, Goiânia (GO), com respectivamente, 14,2 e 6,6 mil membros.

Veja o ranking das cidades

1º – Brasília;

2º – Manaus;

3º – Goiânia;

4º – São Paulo;

5º – Curitiba;

6º – Campo Grande;

7º – Guarulhos;

8º – Belo Horizonte;

9º – Porto Alegre;

10º – Campinas;