Esposa de Felipe Melo responde pergunta sobre traição: 'Quem nunca errou?'

A esposa de Felipe Melo, do Palmeiras, causou polêmica após responder uma pergunta sobre o relacionamento com o jogador. Em rede social, a empresária respondeu uma pergunta sobre traição na relação e surpreendeu com a resposta.

- Já cometemos esses erros e eles serviram tão somente para entendermos sobre o significado do perdão e termos a certeza de que nosso amor supera toda e qualquer crise. Nossa vontade de vencermos juntos será sempre maior que qualquer problema. Quem nunca errou? - escreveu.

A resposta da empresária causou polêmica e viralizou nas redes sociais, sendo motivo também de brincadeira em algumas páginas esportivas. Por conta disso, Roberta apagou a publicação.