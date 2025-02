Luiza Ambiel fala sobre fetiche em ser corno e exibe bastidores de gravação com casal

Luiza Ambiel, ex-"Banheira do Gugu" e criadora de conteúdo adulto, compartilhou nas redes sociais, no último sábado (15), uma imagem dos bastidores de uma de suas gravações mais populares. O registro traz a influenciadora ao lado do casal de atores adultos Mel Fire e Leone.

A cena com Mel Fire e Leone é um dos vídeos de maior repercussão nas plataformas de conteúdo adulto de Luiza. Ao publicar a imagem, a ex-musa da 'Banheira do Gugu' instigou a curiosidade dos seguidores.

"Sentiu a energia? Se tá curioso já sabe onde achar", escreveu Luiza Ambiel

Conhecendo novos fetiches

Durante a gravação, Luiza teve contato com o fetiche conhecido como "cuckold", termo que define pessoas que sentem prazer ao ver o parceiro tendo relações com outra pessoa.

O acesso ao conteúdo produzido por Luiza está disponível mediante assinatura mensal de R$ 20. A influenciadora celebrou o sucesso da produção. "Coloquei para f#$@", afirmou.

Além da carreira como criadora de conteúdo adulto, Luiza Ambiel também participou do reality rural A Fazenda 12 (Record) e se tornou um ícone do entretenimento brasileiro nos anos 2000 com sua participação no quadro 'Banheira do Gugu', do Domingo Legal (SBT).