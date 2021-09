'Tremenda falta de respeito', diz Luiza Ambiel sobre disputa de bens da família de Gugu

Em entrevista ao programa 'Holofote', da Rádio FM O Dia, Luiza Ambiel disse que acha uma falta de respeito a situação da família de Gugu com a partilha dos bens. "A família, às vezes, não para pra pensar que tinha que respeitar um pouco a memória dele, tudo o que ele representa", disse

"A gente conhecia ele e sabe que não precisava de nada disso, ele sempre foi uma pessoa muito generosa com todo mundo. Eu acho que se ele sonhasse (que essa situação aconteceria), ele teria feito de um jeito que esse povo não ia ficar brigando por dinheiro", continua.

A atriz ainda contou que quando fazia parte do quadro 'Banheira do Gugu', o apresentador sempre protegeu ela e outras mulheres de situações de assédio. "Sempre que a gente sofria qualquer tipo de assédio, ou 'cantadinha', ele sempre ficava do nosso lado", fala.