VÍDEO: Luva de Pedreiro é chamado de 'corno' durante live e ameaça seguidor de morte

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, protagonizou uma polêmica durante uma transmissão ao vivo realizada em seu perfil no Instagram, na noite desta quarta-feira (7). O baiano se revoltou após ser chamado de "corno" por um internauta e respondeu com uma ameaça de morte.

Durante a live, Iran se irritou com a provocação do seguidor e respondeu de forma exaltada, chegando a fazer um gesto de corte no pescoço, interpretado por muitos internautas como uma ameaça de morte.

"Você me chamou de corno? Repita, filho de uma p***. Safado, descarado, ousado. Nunca chame um homem de corno, meu chefe. Vou passar a visão para tudo. Tá ligado? Tô falando a verdade, meu chefe", disse o influenciador em tom alterado.

"Sabe o que acontece se você chama o outro cara de corno?", continuou, antes de fazer o gesto de corte no pescoço. "Tá ligado, né? É balão, viu, pai? Só conta a história, pai. Negócio embaçado, viu, pai".

Na última semana, o influenciador perdeu o processo contra o ex-empresário, Allan Jesus, e deve pagar multa de R$ 6 milhões. Iran perdeu o processo após três anos de processo judicial.