Nasce o filho de Luva de Pedreiro; bebê foi registrado como Davi Cristiano Ronaldo

Nasce o pequeno Davi Cristiano Ronaldo, filho do influenciador digital Luva de Pedreiro e da bióloga Távila Gomes, na madrugada desta quinta-feira (7) no hospital Santa Joana, em Recife, Pernambuco. O anúncio da chegada do bebê foi feito por um familiar por meio das redes sociais, onde uma foto adorável revela o recém-nascido dormindo tranquilamente, vestindo luvas e uma toquinha personalizada com o seu nome.

A notícia foi compartilhada com votos de bençãos e saúde para o "pequeno príncipe davizynn", como foi carinhosamente apresentado aos seguidores.

A bióloga compartilhou sua jornada de gravidez com seus seguidores, sua última postagem no Instagram foi um registro do ensaio fotográfico de grávida, datado de 4 de fevereiro.

Luva de Pedreiro e Távila tornaram pública a gravidez em agosto de 2023. O casal se conheceu em Fortaleza, durante a "Farofa da Gkay", em dezembro de 2022. A chegada de Davi marca um novo capítulo na vida do casal, que certamente está transbordando de alegria com a chegada do tão esperado membro da família.