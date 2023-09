Confira quem é Távila Gomes, a mãe do primeiro filho do Luva de Pedreiro

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, e a namorada Távila Gomes serão pais de primeira viagem, de um menino e a descoberta do sexo foi anunciada no último domingo, através do Chá Revelação, que aconteceu em um condomínio de luxo em Recife.

Saiba quem é a namorada do Luva de Pedreiro?

Natural de Patos, na Paraíba, Távila Gomes, de 27 anos, é bióloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco (EFPE) e especializada em Ciências Ambientais. Seis anos a mais que Luva, os dois estão juntos há alguns meses, mas optaram por manter o relacionamento discreto diante dos seguidores. Nas redes, o influencer apenas compartilhava publicações que envolviam seus trabalhos.

Távila já chegou a compartilhar alguns registros românticos do casal. Em uma das publicações, a moça usou uma frase fofinha da música Saturno, do rapper Bin. “Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo, ainda bem que eu te encontrei para corrigir o passado”, dizia a legenda.

Vale destacar que o anúncio da paternidade foi feito em meio a uma polêmica de Luva com outra influenciadora digital e ele chegou a falar que esperava "um momento especial "para contar a novidade.

