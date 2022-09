Após pausa na carreira, Luva de Pedreiro volta a produzir vídeos

A pausa na carreira de Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, durou apenas duas semanas. O influenciador digital voltou a produzir vídeos para as redes sociais nesta semana, com os famosos golaços e bordões. Confira:

Luva também iniciou uma transmissão ao vivo e pediu apoio dos seguidores com comentários na publicação. "Vão comentar lá no vídeo solta os cachorros. Valeu minha tropa, estou esperando todo mundo", disse Iran Ferreira.

Carreira

O jovem nasceu em Quijingue, no interior do nordeste baiano, e conquistou mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais com os vídeos irreverentes sobre futebol. Após mudança de empresário, ele passou a ser agenciado pela empresa do ex-jogador de futsal Falcão.

Apesar do sucesso que garantiu a ele reconhecimento entre inúmeros clubes internacionais, no dia 13 de setembro, Luva de Pedreiro apagou os vídeos das redes sociais, disse que estava cansado da fama e concluiu dizendo que queria voltar para casa.

Não demorou muito para a notícia repercutir e o colunista Léo Dias noticiar que o verdadeiro motivo para a pausa na carreira era que Luva de Pedreiro estaria trocando a equipe do ex-jogador Falcão para ser agenciado pelo senegalês Khaby Lame. Assim, o influenciador negou as informações e Falcão declarou "Ele não vai me passar para trás porque sou amigo dele. Eu falo com ele, com os pais dele. Eu quero o bem estar dele", declarou. Com informações do portal GE.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)