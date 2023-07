Luva de Pedreiro realiza sonho de conhecer Cristiano Ronaldo; vídeo

O Luva de Pedreiro, conhecido pelo seu bordão "receba" após fazer gols, realizou um dos seus maiores sonhos. Na terça-feira (17), ele compartilhou um momento emocionante em suas redes sociais, onde teve a chance de encontrar seu maior ídolo do futebol, Cristiano Ronaldo.

Em parceria com uma página de futebol, Iran Ferreira, o "Luva", publicou o vídeo do encontro em parceria com uma página de futebol. "O cara mais feliz do mundo sou eu", diz o jovem ao lado do CR7.

"Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo isso e depois a vocês minha tropa. Depois de toda dificuldade que passei, andava mais de 10km a pé para postar um vídeo e o celular não tinha memória para gravar os mesmos. E hoje, chegar onde eu cheguei é algo inacreditável", escreveu o influenciador na legenda da publicação.

"Realizei meu sonho de conhecer Cristiano Ronaldo, que eu achava que seria impossível. Pra galera que me acompanha, sabe que ele sempre foi minha inspiração e isso que aconteceu comigo serve de exemplo pra todos vocês, não desistam dos seus sonhos. Receba!", finalizou.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)