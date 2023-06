Brasileiro, jogador de futsal do Al Nassr, tatua autógrafo de Cristiano Ronaldo

O jogador brasileiro da equipe de futsal do Al Nassr, Bruno Souza, deu sorte e encontrou seu grande ídolo, Cristiano Ronaldo. Aproveitando a oportunidade, o brasileiro pediu fotos e um autógrafo para CR7, e cumpriu a promessa que fez para si mesmo: tatuar a assinatura do ídolo caso conseguisse.

Foi no estacionamento do centro de treinamento do clube, que o encontro aconteceu. É nele que a equipe de futsal do time saudita, onde Bruno joga profissionalmente, realiza os jogos da Liga Nacional.

“A gente manda os jogos no mesmo lugar que ele treina, então nos esbarramos lá frequentemente. Me emocionei (ao vê-lo) e disse a ele que ele me fez amar o futebol. E ele retribuiu com um abraço”, disse o brasileiro.

O atleta brasileiro, companheiro de clube do atacante português, agora aguarda o retorno da temporada para mostrar a tatuagem ao ídolo e receber a camisa que Cristiano Ronaldo prometeu a ele. “Eu comentei com ele que tatuaria (o autógrafo) e ele me prometeu uma camisa, não deu tempo de pegar a camisa mas na próxima temporada quem sabe dá certo”, brincou.



Segundo o brasileiro, que é natural de Uberlândia, fazer a tatuagem já estava em seus planos caso encontrasse o ídolo, e o feito foi realizado em maio, na braço direito, quando ele voltou ao Brasil de férias.

“Eu já tinha em mente que se um dia na vida eu visse ele eu ia pedir para ele assinar minha pele e eu iria tatuar, só que eu achei que nunca iria ver ele. Graças a Deus deu tudo certo. Ele ainda não viu pessoalmente a tatuagem, mas mandei para amigos do clube e para o diretor do Al Nassr que é brasileiro, e ele disse que ia mostrar para ele”, disse.

Bruno Souza tatuou o autógrafo de CR7 (Reprodução / Instagram / @_brunosouza01)

Em postagem nas redes sociais, o brasileiro chegou a declarar que imaginava que o encontro era impossível. “Quem me conhece sabe o quanto esse cara é importante pra mim, o quanto eu amo ele. Até um mês e meio atrás eu só sabia pensar que eu nunca ia conseguir chegar perto do meu maior ídolo, que era uma coisa impossível de acontecer, que eu não era o único que tinha esse sonho, que eu era só mais um no meio de muitos”, escreveu.

Bruno Souza, teve o início da carreira no futsal pelo Sesi, depois passou pela base do Praia Clube e Corinthians. Logo foi para a Arábia Saudita, onde passou pelo Al Bataeh, de Dubai, por quatro temporadas, antes de ser contratado pelo Al Nassr, em março deste ano.

A homenagem a CR7, só deve ser vista pessoalmente pelo craque português em outubro, quando Bruno volta aos treinos.