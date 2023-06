Saiba quais jogadores icônicos do Real Madrid já vestiram a camisa 7, novo número de Vinícius Jr

A camisa 7 do Real Madrid é considerada uma das mais emblemáticas e prestigiadas do futebol mundial. Ao longo da história do clube merengue, diversos jogadores de renome tiveram a honra de vestir esse número nas costas e deixar suas marcas no time e nos corações dos torcedores. O mais novo a entrar neste hall é o atacante brasileiro Vinícius Jr.

O anúncio da nova numeração foi feito pelo Real Madrid nesta segunda-feira (12). O atacante Rodrygo também mudou de número: trocou a 21 pela 11, que vinha sendo utilizada por Marco Asensio. Confira, a seguir, alguns ídolos do Real que usaram a icônica camisa 7:

Raúl González: O eterno ídolo Raúl González foi um dos maiores jogadores da história do Real Madrid e usou a camisa 7 durante grande parte de sua carreira no clube. Com habilidade, faro de gol e liderança, Raúl conquistou inúmeros títulos, incluindo três Ligas dos Campeões da UEFA. Cristiano Ronaldo: O português Cristiano Ronaldo é outro nome inesquecível associado à camisa 7 do Real Madrid. Durante sua passagem pelo clube entre 2009 e 2018, Ronaldo brilhou intensamente, conquistando quatro Ligas dos Campeões, quatro títulos do Campeonato Espanhol e se tornando o maior artilheiro da história do clube. Emilio Butragueño: Conhecido como "El Buitre", Emilio Butragueño é uma lenda do Real Madrid e teve uma passagem brilhante com a camisa 7. O atacante espanhol encantou os torcedores com sua técnica refinada e contribuiu para a conquista de diversos títulos, incluindo seis Campeonatos Espanhóis consecutivos na década de 1980. Juanito: Juanito é lembrado como um jogador aguerrido e carismático, que conquistou o coração dos torcedores do Real Madrid. Ele usou a camisa 7 durante a década de 1970 e deixou sua marca com sua raça em campo, além de conquistar cinco Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei.

Esses são apenas alguns dos jogadores icônicos que deixaram um legado especial utilizando a camisa 7 do Real Madrid. Cada um deles contribuiu para a história gloriosa do clube, conquistando títulos e eternizando seus nomes na galeria de grandes jogadores que passaram pelo Santiago Bernabéu.