Real Madrid anuncia nova numeração para Rodrygo e Vinícius Júnior, que usará número lendário; veja

Os atacantes brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior terão uma nova numeração ao atuar pelo Real Madrid na próxima temporada, trazendo consigo um maior protagonismo dentro da equipe. Vinícius, que anteriormente vestia a camisa 20, passará a ser o dono da icônica camisa 7, enquanto Rodrygo, que usava o número 21, assumirá a camisa 11 do clube merengue.

A confirmação das mudanças na numeração fixa foi feita pelo Real Madrid nesta segunda-feira (12) e foi possibilitada pela saída de jogadores que não tinham mais tanto espaço no elenco comandado por Carlo Ancelotti. A camisa 7, agora destinada a Vini Jr, era anteriormente utilizada pelo belga Eden Hazard, que fez apenas dez jogos na última temporada e já deixou o clube. Já a camisa 11, que agora pertence a Rodrygo, foi utilizada pelo espanhol Marco Asensio durante a temporada passada.

Com as alterações, as antigas numerações dos brasileiros também ficam disponíveis para serem usadas por outros jogadores. Um dos reforços do Real Madrid, o lateral-esquerdo Fran García, recém-chegado do Rayo Vallecano, escolheu o número 20, que antes era de Vinícius Júnior.

A camisa 21, que pertencia a Rodrygo, ainda está sem dono para a próxima temporada, mas em breve a situação será definida. Além disso, o Real Madrid planeja confirmar a contratação de novos jogadores e promover mudanças na numeração de outros atletas que já fazem parte do elenco.

Uma das grandes expectativas é descobrir quem herdará a camisa 9, que foi utilizada nas últimas temporadas pelo francês Karim Benzema. O atacante deixou o clube e acertou com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, deixando a numeração vaga. É provável que o Real Madrid busque no mercado a contratação de um novo centroavante para substituir Benzema tanto na função quanto na numeração. Um dos nomes mais cotados no momento é o inglês Harry Kane, do Tottenham e da seleção da Inglaterra.