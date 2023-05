Vinicius Jr é homenageado por companheiros de time e torcida antes de partida do Real Madrid; veja

Em um belo gesto de apoio ao companheiro de time Vinicius Jr, os jogadores do Real Madrid entraram em campo, nesta quarta-feira (24), para a partida contra o Rayo Vallecano, vestindo camisas com o número 20 e o nome do brasileiro. O jogo é o primeiro da equipe desde a partida contra o Valencia, onde o atacante sofreu com ataques racistas da torcida rival.

Apesar de não estar relacionado para jogar, Vinicius Jr. acompanha o jogo no Estádio Santiago Bernabéu, ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. A ausência do brasileiro em campo, seria motivada por um incômodo no joelho, motivo pelo qual também não treinou na terça-feira.

Além da homenagem dos companheiros de time, o jogador também recebeu aplausos da torcida quando o jogo chegou ao minuto 20, que é o número de Vini Jr no time. Uma faixa também foi pendurada nas arquibancadas com a frase: “Somos todos Vinicius. Já chega”.

