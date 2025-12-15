United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Premier League Manchester United e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.12.25 16h00 O United soma 5 pontos a mais que o Bournemouth na Premier League (X/ @ManUtd) Manchester United x Bournemouth disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 16° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Manchester United x Bournemouth ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? United é o 8° colocado da Premier League com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 26 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Bournemouth ocupa a 15° posição e acumula 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados e 24 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Inglês. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Manchester United x Bournemouth: prováveis escalações United: Senne Lammens; Luke Shaw, Ayden Heaven e Noussair Mazraoui; Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro e Diallo; Bryan Mbeumo e Mason Mount; Matheus Cunha. Técnico: Ruben Amorim. Bournemouth: Djordje Petrovic; Djordje Petrovic, Marcos Senesi, Bafode Diakite e Adam Smith; Alex Scott; Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Tyler Adams e Marcus Tavernier; Evanílson. Técnico: Andoni Iraola. FICHA TÉCNICA Manchester United x Bournemouth Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester United Bournemouth Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 15.12.25 16h45 Campeonato Espanhol Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 16h00 Campeonato Inglês United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Premier League Manchester United e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 16h00 Série A italiana Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 15.12.25 23h58