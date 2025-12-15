Capa Jornal Amazônia
United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Premier League

Manchester United e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O United soma 5 pontos a mais que o Bournemouth na Premier League (X/ @ManUtd)

Manchester United x Bournemouth disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 16° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Manchester United x Bournemouth ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

United é o 8° colocado da Premier League com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 26 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Bournemouth ocupa a 15° posição e acumula 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados e 24 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Inglês.

Manchester United x Bournemouth: prováveis escalações

United: Senne Lammens; Luke Shaw, Ayden Heaven e Noussair Mazraoui; Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro e Diallo; Bryan Mbeumo e Mason Mount; Matheus Cunha. Técnico: Ruben Amorim.

Bournemouth: Djordje Petrovic; Djordje Petrovic, Marcos Senesi, Bafode Diakite e Adam Smith; Alex Scott; Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Tyler Adams e Marcus Tavernier; Evanílson. Técnico: Andoni Iraola.

FICHA TÉCNICA
Manchester United x Bournemouth
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra
Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 17h

.
