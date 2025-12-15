Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.12.25 16h00 O Betis soma 7 pontos a mais que o Rayo Vallecano em La Liga (X/ @RealBetis) Rayo Vallecano x Betis disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 16° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rayo Vallecano x Betis ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Real Betis está em 6° lugar em La Liga e acumula 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Rayo Vallecano ocupa a 13° posição e soma 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Espanhol. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira Braga x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pela Liga Portugal Braga x Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Rayo Vallecano x Betis: prováveis escalações Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Valentin, Ciss; De Frutos, Palazon, Garcia; Camello. Betis: Valles; Ruibal, Barta, Natan, Gomez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho. FICHA TÉCNICA Rayo Vallecano x Real Betis Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rayo Vallecano Betis La Liga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 15.12.25 16h45 Campeonato Espanhol Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 16h00 Campeonato Inglês United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Premier League Manchester United e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 16h00 Série A italiana Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01