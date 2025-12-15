Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga

Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Betis soma 7 pontos a mais que o Rayo Vallecano em La Liga (X/ @RealBetis)

Rayo Vallecano x Betis disputam hoje, segunda-feira (15/12), a 16° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Rayo Vallecano x Betis ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Real Betis está em 6° lugar em La Liga e acumula 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Rayo Vallecano ocupa a 13° posição e soma 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Espanhol.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Braga x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pela Liga Portugal
Braga x Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Rayo Vallecano x Betis: prováveis escalações

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Valentin, Ciss; De Frutos, Palazon, Garcia; Camello.

Betis: Valles; Ruibal, Barta, Natan, Gomez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho.

FICHA TÉCNICA
Rayo Vallecano x Real Betis
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha
Data/Horário: 15 de dezembro de 2025, 17h

.
