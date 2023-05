Federação espanhola anula expulsão de Vini Jr após ataques racistas de torcida

A federação espanhola anulou a expulsão de Vinicius Júnior na partida contra o Valencia, que ocorreu no último domingo (21), após ataques racistas contra o brasileiro. Desta forma, ele está liberado para defender o Real Madrid contra o Rayo Vallecano, em jogo que acontece nesta quarta-feira (24).

O órgão já vinha sofrendo pressões nas redes sociais desde o episódio criminoso contra Vini. Agora, o órgão aceitou as alegações do Real Madrid, que condenou a atitude de Ignacio Iglesias Villanueva, árbitro de vídeo (VAR) que influenciou o cartão vermelho a Vini

Ao chamar o árbitro de campo, Ricardo de Burgos Bengoetxea, para revisão no monitor, o VAR exibiu apenas o trecho de vídeo onde Vinicius acerta o rosto de Hugo, omitindo a parte em que o jogador do Valencia segurou o atacante do Real Madrid com um mata-leão.

Segundo o Real, "a imagem enviada ao árbitro da partida para avaliar a ação foi totalmente parcial, tendenciosa e determinante para o erro do árbitro [de campo] na avaliação do ocorrido e, com isso, para a injusta expulsão do jogador, transformando a vítima em agressor".

O Real Madrid também apresentou provas sobre diferentes ataques a Vini: "O relatório reflete apenas que, no minuto 73, um espectador na arquibancada sul se dirigiu ao jogador [...] gritando 'macaco, macaco', quando na realidade são fornecidas diversas provas que demonstram que não apenas ocorreu esse grave insulto durante a partida, mas também 'uma quantidade indecente e significativa de cânticos racistas, degradantes e intolerantes que, em nenhum caso, devem ter lugar em um estádio de futebol, e surpreendentemente o coletivo arbitral não ouviu".

No comunicado, a federação reconhece as alegações. “De fato, o fato de uma parte crucial dos acontecimentos ter sido omitida levou à adoção de uma decisão arbitrária. [...] Portanto, é apropriado acatar as alegações formuladas e anular as penalidades disciplinares referentes à expulsão mencionada".

O órgão também multou o Valencia em 45 mil euros (R$ 240 mil) pelos ataques racistas. O time ainda terá uma de suas arquibancadas fechadas por cinco jogos.