Amistoso do Brasil na Espanha deve ser utilizado pela CBF para marco antirracista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agendou para a Seleção Brasileira, dois amistosos no Data Fifa. Os jogos vão ser realizados em junho, o primeiro contra a Guiné, no dia 17, em Barcelona, e o segundo contra Senegal, no dia 20, em Lisboa. A entidade brasileira deve utilizar a oportunidade na Europa, para dar voz à luta antirracista.

A ação é motivada pelo caso do atacante brasileiro Vinicius Jr, vítima de ataques racistas na partida entre Real Madrid e Valencia, na Espanha. Na partida contra Guiné, CBF e a Federação Espanhola de Futebol devem trabalhar juntas para o marco antirracista.

Vini Jr. chegou a ser consultado pela CBF sobre a disposição de entrar em campo para as partidas, mas, o jogador disse que faz questão de atuar.

Para dar mais força à ação, serão convidados para assistir à partida na Espanha os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Uefa, Aleksander Ceferin. Eles devem estar junto dos titulares da CBF e da Federação Espanhola.