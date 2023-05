Homens presos por racismo contra Vinícius Jr são liberados após depoimento na Espanha

Na manhã deste domingo (21), a polícia espanhola prendeu três homens com idades entre 18 e 21 anos por envolvimento em atos racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Junior durante a partida de futebol entre o Valencia e o Real Madrid. Os suspeitos foram liberados após prestar depoimento, conforme relatado pela imprensa local.

Segundo informações obtidas pelos jornais "EFE" e "ABC" através de fontes internas, os jovens estariam cientes de que poderão ser chamados pela Justiça posteriormente para responder pelos desdobramentos do caso. Até o momento, a polícia espanhola não se pronunciou oficialmente sobre a liberação dos três suspeitos.

Polícia prende responsáveis por pendurar boneco enforcado

A polícia da Espanha deteve os suspeitos de pendurar um boneco enforcado representando Vinícius Jr, durante o jogo entre Valencia e Real Madrid. Os torcedores foram identificados e detidos em suas residências, localizadas na terceira maior cidade do país, situada no sudeste da Espanha. Até o fehcamento da reportagem, suas identidades não haviam sido divulgadas.

Em um comunicado, o clube Valencia informou que está colaborando com as autoridades para "combater o racismo no Estádio Mestalla" e está em busca de identificar outros torcedores envolvidos.

Entenda o caso Vini Jr

Durante a 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no confronto entre Valencia e Real Madrid, o jogador Vinícius Junior foi alvo de ataques racistas mais uma vez. O jogo foi interrompido no segundo tempo devido a parte da torcida adversária ter proferido insultos racistas, chamando o jogador brasileiro de "macaco".

Durante a partida, Vinícius apontou para os torcedores que o insultavam, resultando em uma pausa de 10 minutos no jogo. Posteriormente, ele se envolveu em uma briga com os jogadores do Valencia, o que levou à sua expulsão no segundo tempo. O Real Madrid acabou perdendo a partida por 1 a 0.