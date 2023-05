Polícia prende suspeitos de enforcamento simbólico de Vinicius Jr em caso de racismo na Espanha

A Polícia Nacional da Espanha divulgou imagens dos quatro indivíduos presos sob suspeita de pendurarem um boneco do atacante Vinicius Júnior em uma ponte, simulando seu enforcamento. Esses atos de ódio são apenas alguns dos recentes ataques racistas direcionados ao jogador do Real Madrid em solo espanhol.

Os suspeitos, com idades entre 19 e 24 anos, foram identificados durante partidas consideradas de alto risco, em operações de prevenção à violência esportiva conduzidas pela polícia, conforme informado pelo órgão em uma rede social.

Um dos indivíduos presos possui antecedentes por lesão corporal, segundo informações policiais. Um vídeo da prisão dos suspeitos pode ser visto abaixo:

Cabe ressaltar que torcedores do Atlético de Madrid já haviam pendurado um boneco com a camisa do atacante do Real, também pelo pescoço, em um incidente ocorrido em janeiro deste ano, às vésperas do confronto entre Atlético e Real pela Copa do Rei. O boneco foi exposto em uma ponte próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, acompanhado por uma faixa com a frase "Madrid odia al Real" (Madri odeia o Real), transmitindo a ideia de que a cidade nutre ódio pela equipe de Vinicius.

No último domingo (21), mais um triste episódio de racismo ocorreu no estádio Mestalla durante a partida entre Valencia e Real Madrid, quando o atacante Vinicius Júnior foi alvo de gritos de "macaco". O jogo foi interrompido por aproximadamente oito minutos no segundo tempo devido a essas manifestações discriminatórias. O jogador denunciou o ocorrido em suas redes sociais, enquanto a Liga Espanhola de Futebol (La Liga) não tomou medidas para prevenir tais incidentes.

Quatro suspeitos foram presos pela Polícia Nacional (Divulgação/Policia Nacional da Espanha)

Embora já tenham sido formalizadas pelo menos 10 denúncias de racismo contra o jogador nesta temporada, o recente caso ganhou grande repercussão no governo brasileiro, a ponto de o Ministério Público da Espanha ser acionado.

O próprio Real Madrid emitiu um comunicado oficial, na segunda-feira (22), após o atacante Vinicius Júnior ser vítima de mais um episódio de racismo na Espanha. O clube formalizou uma denúncia de crime de ódio à Procuradoria-Geral do Estado, demonstrando sua posição contra esses atos discriminatórios.