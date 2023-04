Vinicius Jr. supera Neymar e é melhor jogador brasileiro atualmente, segundo pesquisa

Você saberia responder quem é o melhor jogador brasileiro atualmente? Os entrevistados da pesquisa AtlasIntel, já definiram, e dessa vez Neymar Jr. não foi o mais escolhido, o posto ficou com o atacante do Real Madrid, Vinicius Jr. A pesquisa que consultou 1.600 pessoas, em 640 municípios, entre os dias 6 e 20 de abril, também definiu o jogador preferido do público.

Entre os 15 melhores jogadores, apenas três atuam na Europa, o restante atua em clubes brasileiros, na lista encabeçada por Vini Jr. Na mesma lista, cinco jogadores atuam no Flamengo, dois no Fluminense, dois no Corinthians, um no Atlético-MG e um no Palmeiras, atual campeão brasileiro.



A pesquisa é colhida de forma orgânica pela Atlas durante a navegação de rotina pela internet, em smartphones, tablets, computadores e outros aparelhos eletrônicos. O método conhecido como RDR (Recrutamento Digital Randômico), foi desenvolvido pela própria AtlasIntel para ter as amostras robustas dos interesses da população.

De acordo com a empresa, o método é muito eficiente e aumenta o número de municípios consultados, além de contemplar diversas fontes e vieses e lidar com a possível sub ou super representação de diversos grupos demográficos.

Confira as duas listas completas:

Ranking 15 melhores jogadores (pergunta: qual o melhor jogador de futebol da atualidade, brasileiro ou que joga no Brasil?)

1. Vinicius Jr - 17,5%

2. Neymar - 12,3%

3. Arrascaeta - 11,8%

4. Cano - 10,1%

5. Hulk - 5,6%

6. Pedro - 5,3%

7. Dudu - 3%

8. Renato Augusto - 2,9%

9. Arias - 2,5%

10. Róger Guedes - 1,9%

11. Gabigol - 1,8%

12. Everton Ribeiro - 1,8%

13. Vitor Roque - 1,6%

14. Bruno Henrique - 1,5%

15. Gabriel Jesus - 1,4%



Ranking 15 jogadores preferidos (pergunta: qual o seu jogador de futebol preferido, brasileiro ou que joga no Brasil?)

1. Neymar - 9,5%

2. Gabigol - 7,4%

3. Bruno Henrique - 7,1%

4. Vinicius Jr. - 6,6%

5. Cano - 6,4%

6. Hulk - 6,4%

7. Pedro - 5,9%

8. Suarez - 5,4%

9. Arrascaeta - 5,1%

10. Renato Augusto - 4%

11. Dudu - 3,7%

12. Everton Ribeiro - 3,4%

13. Raphael Veiga - 2,6%

14. Vágner Love - 2%

15. Rony - 1,8%