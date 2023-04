Técnico do time catalão Girona enche Vinicius Jr de elogios: ‘melhor do mundo’

Parece que a derrota do Real Madrid para o Girona por 4 a 1, na última terça-feira (25), em partida pela La Liga, não foi suficiente para apagar o brilho de uma das maiores estrelas do time, o brasileiro Vinícius Jr. Foi o que fez questão de lembrar o técnico do Girona, Míchel, que em entrevista após o jogo rasgou elogios para o atacante.

“Ele é um jogador incrível. Ele é capaz de te afundar sozinho, porque oito dos seus jogadores têm que voltar correndo quando ele dispara”, disse o técnico.



O técnico ainda relembrou que durante o jogo, quando Vinícius recebeu um amarelo, comentou que o brasileiro não iria desligar em campo. Ainda fez questão de reiterar que Vinícius tem uma capacidade incrível no jogo um contra um.

“Quando o Vinicius tomou o cartão amarelo, eu disse ao Arnau (lateral do Girona) que ele não ia desligar. Ele não se desliga. Faz 200 mil jogadas de um contra um. É um jogador que, para mim, no um contra um, na capacidade de repetição desse um contra um, é o melhor do mundo. Você sofre como rival”, disse.



Míchel lembrou ainda que fazer faltas no brasileiro seria o único modo de pará-lo nas jogadas. Atualmente, Vinicius Jr. é um dos jogadores que mais sofre faltas no Campeonato Espanhol.

“Disse a ele (Vinícius) que era muito bom, que por isso temos que fazer faltas”, falou o técnico.

Na atual temporada com o Real Madrid, Vini Jr. já chegou a 22 gols e 14 assistências, igualando os números com 2021, seu maior ano com saldo de gols em campo.

O Real Madrid, time do atacante brasileiro, se afastou da primeira posição da tabela da La Liga com a derrota. Agora o Barcelona segue isolado no topo da tabela com 76 pontos, enquanto o Real Madrid segue com 65 pontos. A chance do merengue tentar diminuir a diferença será no próximo sábado (29), às 13h30, contra o Almería.