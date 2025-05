Clássico Re-Pa terá esquema de segurança com 2 mil agentes no Mangueirão

O clássico entre Remo e Paysandu, marcado para esta quarta-feira (7), no Estádio Mangueirão, contará com um forte esquema de segurança. Cerca de 2 mil agentes de diferentes esferas — estadual, municipal e federal — estarão mobilizados para garantir a ordem antes, durante e após o primeiro jogo da final do Parazão 2025, que deve reunir aproximadamente 47,5 mil torcedores. Os portões e o estacionamento do estádio serão abertos a partir das 17h, com a partida iniciando às 21h.

Coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o plano de ação prevê policiamento ostensivo, ordenamento do tráfego, monitoramento por câmeras e agilidade no atendimento de ocorrências. O Centro de Controle e Comando Operacional funcionará dentro do estádio, reunindo representantes de todos os órgãos envolvidos para resposta imediata a qualquer eventualidade.

Unidades como o Batalhão de Polícia de Eventos, a Delegacia de Proteção ao Torcedor e a Delegacia da Mulher estarão em atuação, reforçando a estrutura de apoio no local. A estratégia inclui ainda controle nas vias de acesso ao estádio e fiscalização de ambulantes, som e comércio irregular, especialmente no entorno da arena esportiva.

De acordo com a comissão que regulamenta a conduta das torcidas organizadas, será permitida apenas a entrada de água em embalagens plásticas flexíveis e transparentes, com capacidade máxima de 300 ml. Está vetada a presença de ambulantes, carros de som, estruturas de DJ, venda de bebidas e alimentos, bem como eventos paralelos como raves no estacionamento.

Os agentes de segurança estarão espalhados por todo estádio do Mangueirão. (David Alves / Agência Pará)

O acesso aos estacionamentos será realizado por sete portões — três pelo lado A, na avenida Augusto Montenegro, e quatro pelo lado B, na avenida Transmangueirão. A partir das 17h, o trecho entre a avenida Centenário e o Portão F terá sentido único, que será invertido após o jogo para facilitar a saída dos veículos.

A fluidez do trânsito será monitorada por mais de 100 agentes, entre equipes do Detran, Batalhão Rodoviário da PMPA e Secretaria Municipal de Mobilidade, com o suporte de viaturas e motocicletas em pontos estratégicos. A orientação é que o público chegue cedo e adquira antecipadamente os ingressos de estacionamento para evitar filas.

“Nosso objetivo é garantir uma experiência segura para todos, tanto dentro quanto fora do estádio. A participação antecipada do torcedor é essencial para que tudo ocorra com tranquilidade”, ressaltou o secretário adjunto da Segup, coronel Ricardo Neves.

A operação terá atuação integrada entre a Segup, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Seap, Seel, Detran, Polícia Federal, Guarda Municipal de Belém e Segbel, além de órgãos de inteligência e monitoramento do Estado.