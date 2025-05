Remo não vence Paysandu no Re-Pa há nove partidas; veja números

Nesta quarta-feira (7), o Remo entra em campo para enfrentar o Paysandu na final do Campeonato Paraense 2025, carregando mais do que o peso de uma decisão: o clube azulino encara o rival tentando quebrar um incômodo jejum de nove partidas sem vitória no Re-Pa — a última vez que saiu vencedor foi em 2023, pela semifinal da Copa Verde. Desde então, o Paysandu tem imposto sua superioridade: foram quatro vitórias alvicelestes e cinco empates.

A pressão, que já era grande, ganha contornos ainda mais dramáticos com a seca de títulos — o Remo não ergue uma taça desde 2022, quando conquistou justamente o Parazão em cima do rival, na Curuzu, em uma final marcada por um apagão no estádio adversário no momento da comemoração azulina.

De lá para cá, o clube acumula decepções: perdeu a final do estadual em 2023 para o Águia de Marabá, nos pênaltis, e, em 2024, viu novamente o título escapar — desta vez, diante do próprio Paysandu. Somam-se a isso eliminações precoces na Copa Verde, incluindo a queda para o modesto São Raimundo-RR nesta temporada.

Enquanto o Remo tenta reencontrar o caminho das taças, o Paysandu vem empilhando conquistas. Nos últimos dois anos, foram quatro títulos, incluindo o Parazão e as Copas Verdes de 2024 e 2025.

Apesar disso, o Paysandu vive uma crise na atual temporada. A equipe ainda não venceu nenhuma partida na Série B e ocupa a vice-lanterna da competição. Já o Remo está invicto e figura entre as primeiras posições da tabela.

As equipes se enfrentam às 21h, no Mangueirão. A partida terá transmissão em tempo real pelo Oliberal.com e, ao vivo, pela Rádio Liberal.

Últimos resultados no Re-Pa

Remo 1 x 0 Paysandu - semifinal da Copa Verde de 2023 - última vitória do Remo

Remo 1 x 2 Paysandu - semifinal da Copa Verde de 2023

Remo 0 x 1 Paysandu - Série C de 2023

Remo 0 x 0 Paysandu - 1ª fase do Parazão de 2024

Remo 0 x 0 Paysandu - semifinal da Copa Verde de 2024

Remo 0 x 2 Paysandu - Final do Parazão de 2024

Remo 1 x 1 Paysandu - semifinal da Copa Verde de 2024

Remo 1 x 1 Paysandu - Final do Parazão de 2024

Remo 1 x 1 Paysandu - 1ª fase do Parazão de 2025