De olho no título do Parazão, Remo faz casadinha para final contra o Paysandu; confira

Após a emocionante festa protagonizada pela torcida que presenciou a vitória do Remo sobre o Amazonas, garantindo a liderança momentânea da Série B, o clube paraense já planeja outro momento importante na temporada: a decisão do Campeonato Paraense, contra o Paysandu, em dois jogos, nos dias 7 e 11 deste mês, também no Mangueirão.

A direção azulina já definiu os valores, conforme entrevista do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Para os dois clássicos Re-Pa, o torcedor azulino vai desembolsar um valor único de R$ 100 na arquibancada e R$ 200 na cadeira cativa. Já o ingresso unitário fica em R$ 60 Arquibancada e R$ 120 a cadeira cativa. Os dois setores contarão com meia entrada no valor de R$ 30 e R$ 60,00.

Diante da boa fase azulina na temporada, a direção do remo quer aproveitar para encher os cofres após alguns prejuízos consideráveis no início da temporada, como a eliminação precoce nas Copas Verde e do Brasil. Hoje, com o time nas primeiras posições na tabela classificatória da Série B e alguns dos maiores públicos da competição, a meta remista é fazer caixa para investimentos no restante da temporada que possam levar o time, quem sabe a mais um acesso seguido, desta vez a Série A.

O Remo é o dono do melhor público da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela sexta rodada da competição, o Fenômeno Azul marcou boa presença na partida contra o Amazonas, neste sábado (3), no Estádio do Mangueirão, e superou a marca do Coritiba na partida com o Vila Nova, pela primeira rodada do torneio. Ao todo, 31.351 torcedores foram ao Estádio Mangueirão neste sábado. Desses, 27.514 pagaram ingressos, totalizando uma renda líquida de R$ 859.940,57.