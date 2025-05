Parazão: técnico do Remo, Daniel Paulista encara o Paysandu com 100% de aproveitamento no Mangueirão

O Remo encara o Paysandu na quarta-feira (7), no primeiro duelo da final do Campeonato Paraense. O jogo será no Mangueirão, principal palco do futebol estadual e onde Daniel Paulista tem 100% de aproveitamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Até agora, o treinador azulino comandou o time em cinco partidas no Mangueirão e venceu todas. Com isso, o técnico vai para os duelos contra o Papão com a missão de manter o aproveitamento perfeito.

Contratado para substituir Rodrigo Santana no fim da primeira fase do Campeonato Paraense, Daniel Paulista fez sua estreia no comando do clube nas quartas de final, contra o Santa Rosa, no dia 30 de março, no Mangueirão. O Remo superou o Santinha por 2 a 0 e avançou para a semifinal, onde encarou a Tuna Luso. Diante da Águia do Souza, o Leão Azul também venceu, por 2 a 1, garantindo vaga na final.

VEJA MAIS

Depois disso, o treinador voltou a comandar o Remo no Mangueirão na segunda rodada da Série B, quando o time recebeu o América-MG. Com a torcida em peso no estádio, o Leão Azul venceu por 2 a 0.

Na quarta rodada, novamente em casa, o placar foi mais magro: 1 a 0 sobre o Coritiba-PR. E, no último jogo, contra o Amazonas-AM, o resultado se repetiu. Daniel Paulista seguiu com 100% no Estádio Mangueirão e vai com moral para o seu primeiro Re-Pa.

Cenário

Além do aproveitamento do técnico, o Remo, líder da Série B, vive uma fase melhor que a do Bicola. A equipe azulina não sabe o que é perder há oito jogos. São cinco vitórias, sendo três pela Série B, e três empates. Em contrapartida, o Paysandu amarga uma sequência de nove partidas sem triunfos e ocupa a 19ª colocação da tabela da Segundona.

Agenda

O primeiro jogo da final do Parazão ocorre na próxima quarta-feira (7), às 21h, no Mangueirão. A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em O Liberal, além de narração na rádio Liberal+.