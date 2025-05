Remo confirma lesão de lateral, e jogador será desfalque na final do Parazão

O Remo não contou com o retorno do lateral-esquerdo Alan Rodríguez no duelo contra o Amazonas-AM, no último sábado (3), no Mangueirão, e também não terá o atleta para as finais do Parazão. Conforme divulgado pelo clube azulino, o paraguaio se lesionou durante um treino antes da partida da Série B.

Por meio de nota, o Remo detalhou que a lesão foi sentida pelo jogador no treinamento da última sexta-feira (2), véspera do duelo contra a Onça-Pintada, no Baenão. Com isso, o lateral passou por exames e foi diagnosticado com uma lesão de grau I no bíceps femoral.

A lesão não é considerada grave, mas o tempo de recuperação varia entre duas e três semanas. Assim, o Leão Azul não contará com Alan nos duelos da final do Parazão, que acontecem na próxima quarta-feira (7) e no domingo (11), ambos no Mangueirão.

VEJA MAIS

O clube informou que o lateral já iniciou o tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) e espera contar com o retorno do jogador em até duas semanas.

"Alan já iniciou o tratamento no Nasp, e a previsão de retorno é de duas semanas", afirmou o clube azulino.

Mesmo com o desfalque, o Leão Azul venceu o Amazonas no último sábado por 1 a 0, com gol de Pavani, e manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe azulina conquistou mais três pontos e chegou a 12 na tabela, garantindo a liderança provisória.

Remo e Paysandu farão mais uma final de Campeonato Paraense. No ano passado, as equipes se enfrentaram, e o Papão levou a melhor, conquistando o 50º título estadual.