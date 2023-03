Presidente da Fifa fala sobre casos de racismo contra Vinicius Jr. e se solidariza

Após ser reeleito presidente da Fifa, Gianni Infantino, prestou solidariedade a Vinicius Jr. e a todos os jogadores de futebol que sofrem com racismo em campo. Durante entrevista, após o Congresso da Fifa que o reelegeu, Infantino deixou claro que os casos são de responsabilidade de cada organização responsável pelos jogos.

“Toda a solidariedade para Vinicius e todos os jogadores que são alvos de racismo. É claro que no sistema de futebol que temos, cada organizador é responsável pelos incidentes que acontecem em suas competições”, disse Infantino.



VEJA MAIS

O comandante da Fifa ainda citou que durante a Copa do Mundo do Catar, os árbitros eram orientados a parar a partida no caso de qualquer manifestação racista.

“São as regras. Às vezes é mais fácil a teoria do que a prática. O que temos que fazer é mais educação. Educação e educação”, disse.

Vini Jr. tem sido alvo constante de ataques racistas durante os jogos do Real Madrid, na Espanha. Em fevereiro deste ano, um torcedor do Mallorca chamou o atacante de macaco. A atitude rendeu punições para o torcedor e investigações comandadas pela polícia espanhola e pela Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha.