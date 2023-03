Torcedor que ofendeu o atacante Ivan Toney com mensagens racistas foi banido dos estádios por 3 anos

Em outubro do ano passado, o Brentford venceu o Brighton pelo placar de 2x0, em partida válida pela Premier League, com dois gols de Ivan Toney, atacante inglês de 26 anos. A partir deste dia, o jogador passou a ser atormentado e ofendido com termos racistas por um torcedor do clube derrotado. O homem foi condenado na última terça-feira (14) e está proibido de frequentar estádios por três anos.

Ivan Toney tem tido grande destaque nesta temporada, marcando 15 gols em 23 partidas da Premier League. Por conta de seu ótimo desempenho na partida contra o Brighton, o jogador foi ofendido por Robert Neill, via redes sociais, com termos racistas. O acusado, que tem 24 anos, foi punido e não poderá frequentar estádios do Reino Unido por três anos, em uma punição que se estende a jogos da Inglaterra em outros países. O crime foi enquadrado como crime de ódio no futebol, condenação inédita no país.

Toney expôs o acusado logo após a partida de outubro, quando publicou as mensagens com conteúdo racista enviadas pelo torcedor. O condenado também recebeu uma pena de quatro meses de prisão, mas esta sentença, no entanto, está suspensa por dois anos.

Ivan Toney é o terceiro maior marcador da Premier League

O atacante inglês está tendo grande destaque na temporada e aparece entre os três melhores marcadores da Premier League. O jogador está atrás apenas de Haaland, do Manchester City, e Harry Kane, do Tottenham. Veja os cinco melhores da temporada até o momento:

Erling Haaland (Manchester City) - 28 gols;

Harry Kane (Tottenham) - 20 gols;

Ivan Toney (Brentford) - 15 gols;

Marcus Rashford (Manchester United) - 14 gols;

Gabriel Martinelli (Arsenal) - 12 gols.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)