CBF vai punir clubes em caso de racismo no futebol brasileiro

Após Conselho Técnico, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que irá punir clubes em casos de racismo em competições brasileiras. O texto será publicado no regulamento geral de competições de 2023 nas próximas horas desta terça-feira (14).

Ficou decidido que, identificado o primeiro caso de racismo, o clube será punido com multa (valor ainda não confirmado). No segundo caso, o clube perderá mando de campo ou jogará com portões fechados. No terceiro caso, a punição será perder os pontos.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (14). O detalhe é que a direção da entidade decidiu não colocar o caso em votação.