Remo perde para o Athletic fora de casa e segue sem vencer na Série C do Brasileiro

O Remo perdeu a segunda consecutiva na Série c do Campeonato Brasileiro e segue sem pontuar na competição nacional. O Leão foi superado pelo Athletic-MG, na noite deste sábado (27), na Arena Sicred, na cidade de São João Del Rei (MG), interior mineiro. A derrota para o Athletic por 3 a 1 deixou o Leão na zona de rebaixamento e o clube paraense pode terminar a rodada amargando a lanterna da Série C.

ACOMPANHE COMO FOI O LANCE A LANCE DE ATHLETIC 3 x 1 REMO

Assista aos gols da partida

Mudanças

O técnico Gustavo Moríngo, do Remo, entrou com um time com cinco modificações em relação ao jogo passado, quando o Leão perdeu para o Volta Redonda-RJ, no Baenão, mas o primeiro tempo do Leão Azul foi bem abaixo e o Athletic-MG, jogando em casa, soube aproveitar.

O jogo

Com falhas no seu sistema defensivo e com pouca criação no meio-campo, o Athletic soube aproveitar as oportunidades. No início a partida estava bastante pegada, com muitas faltas mas aos poucos o clube alvinegro foi ganhando espaço no meio e começou a chegar ao ataque com mais perigo.

Placar aberto

E o gol do Athletic foi uma questão de tempo. Aos 16 minutos a equipe de Minas Gerais cobrou lateral na direita, envolveu a defesa azulina e Jonathas recebeu um passe livre dentro da área e de bico, estufou as redes do Leão, 1 a 0.

Quando Ribamar marca o gol não vale

O Remo sentiu o gol e o Athletic continuou em cima do Leão Azul, mas não conseguiu colocar a bola na rede. A equipe comandada pelo técnico Gustavo Morínigo não conseguia criar oportunidades, porém, quando criou, conseguiu deixar a bola na rede adversária. Ribamar foi lançado na esquerda, entrou na área e na saída do goleiro fez um golaço, porém, o assistente assinalou posição irregular do atacante remista e o gol foi anulado.

Confira fotos da partida

Athletic x Remo FOTO: SAMARA MIRANDA / REMO FOTO: SAMARA MIRANDA / REMO FOTO: SAMARA MIRANDA / REMO FOTO: SAMARA MIRANDA / REMO

Mudanças e gol do Athletic

No segundo tempo o Remo voltou com mudanças. O técnico Gustavo Morínigo tirou Paulinho Curuá e Ronald, colocando na equipe Matheus Anjos e Marco Antônio. E o time azulino ganhou fôlego, teve uma melhora, mas quem chegou ao gol foi o Athletic. Após jogada pelo lado direito, em um contra-ataque, a bola foi levantada na área e David Braga, sozinho, escorou o cruzamento e abola morreu no gol de Marcelo Rangel, aos 7 minutos. Athletic 2 a 0.

Esperança azulina

Atrás do placar e precisando dar uma resposta em campo, o Remo conseguiu diminuir o marcador. O Leão tramou pela esquerda, Sillas recebeu na área e mandou para as redes, aos 28 minutos.

Faltou calma

O Leão se animou, foi para a cima e quase empatou a partida aos 30 minutos. Sillas recebeu passe na área, foi travado e no rebote Kanu, que entrou no lugar de Ribamar, mandou para fora, desperdiçando grande chance para o clube paraense.

Golpe fatal

Mas quando o Remo estava perto do empate, veio “água na fervura” azulina. Em jogada pela direita, a bola foi rolada para Robinho, que na entrada da área arriscou, a bola desviou em Bruno Bispo, e enganou o goleiro Marcelo Rangel. Athletic 3 a 1 aos 38 da segunda etapa.

Expulsão e situação difícil

O Remo perdeu o jogo e ainda ficou sem o meia Marco Antônio, que acertou uma cotovelada no jogador do Athletic aos 42 do segundo tempo e foi para o chuveiro mais cedo. A derrota colocou o Leão em uma situação complicada neste início de Série C. São dois jogos e duas derrotas e, dependendo dos outros resultados, pode terminar a rodada na lanterna da competição.

Agenda

O próximo jogo do Leão Azul na Série C está marcado para ocorrer no domingo (5), às 16h30h, contra o Botafogo-PB, fora de casa. Já o Athletic, líder da Série C, terá mais um jogo em casa e recebe a equipe do ABC-RN, também no domingo (5), às 19h.

Ficha técnica

Local: Arena Sicred – São João Del Rei (MG)

Data: 27.04.2024

Horário: 19h30

Árbitro: Roger Goulart (RS)

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

Quarto árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (MG)

Gols: Jonathas (16’/1T), David Braga (7’/2T) e Robinho (38’/2T) (ATH); Sillas (28’/2T) (REM)

Cartões amarelos: Edson (ATH); Bruno Bispo e Kelvin (REM)

Cartão vermelho: Marco Antônio (REM)

Athletic-MG: Glauco; Ynaia, Reginaldo, Edson e Yuri; Fumaça, Torrão (Robinho) e Djalma (Rômulo); David Braga, Paul Villero (Lucas Mineiro) e Jonathas. Técnico: Roger Silva.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Sheldon, Bruno Bispo e Nathan (Pedro Vitor), Paulinho Curuá (Matheus Anjos), Jaderson e Pavani; Kelvin (Sillas), Ronald (Marco Antônio) e Ribamar (Kanu). Técnico: Gustavo Morínigo.