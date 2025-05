Remo encerra participação no Brasileiro Interclubes Sub-16 com destaque individual e boas vitórias

Com uma campanha marcada por bom desempenho, o Clube do Remo representou o Pará no Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei Masculino Sub-16, realizado no Paraná. Ao longo dos seis jogos disputados, a equipe azulina conquistou quatro vitórias importantes, superando adversários de diferentes regiões do país.

Dentro de quadra, o Leão derrotou Santa Mônica-PR, AADB-PE, Brasília e Academia do Vôlei-MG, mostrando consistência e qualidade técnica mesmo diante de uma competição nacional de alto nível. As derrotas vieram contra o Fluminense e o Centro Olímpico-SP — justamente as duas equipes que disputaram a grande final do torneio, o que ressalta o nível dos adversários enfrentados.

Na classificação geral, o Remo fechou a competição na nona colocação. No entanto, a posição no ranking não refletiu por completo a qualidade individual de seus atletas. Dois jogadores azulinos foram escolhidos para integrar a seleção do campeonato: o ponteiro Carlos Eduardo Oliveira Pinheiro e o líbero Kayke dos Santos Novaes, que se destacaram tanto pela regularidade quanto pelo desempenho técnico em quadra.

A participação no Brasileiro Interclubes reafirma o compromisso do Clube do Remo com a formação esportiva de base e demonstra o potencial do voleibol paraense em cenário nacional. Mais do que resultados, a campanha no Paraná serviu como vitrine e como experiência valiosa para o desenvolvimento dos jovens atletas, que agora retornam com mais bagagem, confiança e visibilidade.