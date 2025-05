Favorito no Paysandu, Rodrigo Pastana já foi acusado de enriquecimento ilícito no futebol; relembre

Favorito a assumir o cargo de executivo de futebol do Paysandu, Rodrigo Pastana se envolveu em uma polêmica com o técnico Argel Fuchs, quando ambos trabalharam juntos no CSA-AL. Em 2020, ao ser demitido da equipe, Argel acusou o dirigente de receber dinheiro de forma indevida de empresários e jogadores em negociações.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A rixa entre os dois se tornou pública após o vazamento de dois áudios do treinador, que fazia duras acusações contra Rodrigo Pastana. Um dos áudios foi enviado ao então presidente do CSA, Rafael Tenório. Na mensagem de voz, Argel agradece por ter sido demitido na semana anterior, afirmando que, caso contrário, ele próprio pediria para sair.

VEJA MAIS

"Queria agradecer ao senhor por ter me mandado embora, porque eu trabalhar com esse vagabundo do Pastana… Esse cara é o maior pilantra que tem no meio do futebol, é o maior sem-vergonha que tem. Tive um problema muito sério com esse rapaz lá em Curitiba, e eu gosto muito do senhor. Cuidado com seu bolso, cuidado com o seu bolso, porque esse cara é ladrão, é sem-vergonha, é esquemeiro. Toma dinheiro de empresário, toma dinheiro de jogador... O senhor contratou uma raposa para tomar conta das galinhas. Então o senhor abra o olho. O senhor contratou um grande vagabundo, o maior pilantra que tá no meio do futebol", disse Argel no áudio.

Argel Fuchs fez acusações a Pastana (Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br)

Na gravação, o treinador se referia ao período em que trabalhou com Rodrigo Pastana no Coritiba, entre 2018 e 2019. Além do Coxa, a dupla também atuou junta no Figueirense-SC, em 2014.

Dirigente rebate

Na época da polêmica, o dirigente se pronunciou oficialmente. Ele disse estar indignado com os ataques e prometeu acionar o treinador na Justiça.

"Este senhor “desequilibrado' responderá na Justiça sobre suas insinuações levianas e mentirosas, e terá que provar tudo que falou para diminuir o prejuízo que está me causando", disse.

Pastana é favorito no Papão

O nome de Pastana já foi cogitado em outras oportunidades no Paysandu. Em abril, quando Felipe Albuquerque esteve perto de ser demitido, antes da final da Copa Verde, o então executivo do Guarani já era comentado nos bastidores do clube. No entanto, o título regional deu fôlego ao trabalho de Albuquerque, que permaneceu no cargo por mais algumas semanas.

Com a demissão do executivo na última segunda-feira (6), o Paysandu voltou a sondar o mercado. Outros nomes, como Carlos Frontini (ex-Vila Nova) e Juliano Camargo (ex-Criciúma), chegaram a ser considerados, mas Rodrigo Pastana despontou como favorito. A boa relação do profissional com o presidente bicolor, Roger Aguilera, favorece a sua contratação.