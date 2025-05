Paysandu anuncia mais de 10 mil ingressos antecipados para final contra o Remo; confira

O Paysandu utilizou as redes sociais para anunciar que mais de 10 mil torcedores já garantiram presença na grande final do Campeonato Paraense contra o Remo. O clássico #777 está marcado para esta quarta-feira (7), às 21h, no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida de volta está programada para acontecer no domingo (11), às 17h, também no Colosso do Benguí.

Cenário

As equipes chegam à final em situações opostas na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão vive um bom momento, ocupando a segunda posição na tabela da competição. Já o Papão enfrenta dificuldades, figurando na vice-lanterna, com apenas dois pontos conquistados em seis jogos.

O Leão vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas-AM, conquistada no último sábado (3), com gol de Pavani, mantendo-se invicto e assumindo a primeira colocação da tabela12. Já o Papão sofreu uma derrota pelo mesmo placar para o Volta Redonda-RJ, em partida disputada também no sábado, o que aprofundou sua crise na competição.

Desfalques

Para o confronto, os azulinos não poderão contar com sete jogadores. Seis deles - Pedro Costa, Camutanga, Madison, Luan Martins, Régis e PH - foram contratados recentemente e não poderão atuar por terem sido inscritos após o prazo permitido para a competição estadual. Além deles, Alan Rodríguez está afastado devido a uma lesão grau I no bíceps femoral.

Os bicolores têm um número menor de desfalques para a final do Campeonato Paraense, com apenas três jogadores fora por terem chegado após o prazo de inscrição da competição estadual: Gabriel Mesquita, Maurício Antônio e Eliel. No entanto, o time pode ter mais ausências por lesão, como Rossi e Ramón Martínez, que seguem em tratamento e ainda não têm previsão de retorno divulgada pelo clube.

(Estagiário, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)