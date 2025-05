Executivo do Paysandu: Rodrigo Pastana é o favorito para assumir o cargo; saiba detalhes

O executivo de futebol Rodrigo Pastana, ex-Guarani, é o favorito para assumir o cargo deixado por Felipe Albuquerque no Paysandu. O clube, inclusive, já negocia com o profissional. A informação é de uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão.

O nome de Pastana já foi cogitado em outras oportunidades no Paysandu. Em abril, quando Felipe Albuquerque esteve perto de ser demitido, antes da final da Copa Verde, o então executivo do Guarani já era comentado nos bastidores do clube. No entanto, o título regional deu fôlego ao trabalho de Albuquerque, que permaneceu no cargo por mais algumas semanas.

Com a demissão do executivo na última segunda-feira (6), o Paysandu voltou a sondar o mercado. Outros nomes, como Carlos Frontini (ex-Vila Nova) e Juliano Camargo (ex-Criciúma), chegaram a ser comentados, mas Rodrigo Pastana despontou como favorito. A boa relação do profissional com o presidente bicolor, Roger Aguilera, favorece a contratação.

Pastana foi recém-demitido

Rodrigo Pastana foi demitido pelo Guarani na última quarta-feira (30), após o Bugre perder três partidas consecutivas na Série C do Brasileiro. Em sua primeira passagem pelo time de Campinas, em 2016, ele comandou o departamento de futebol no ano do acesso à Série B.

Nesta segunda passagem, Pastana chegou ao Bugre na metade de 2024 para tentar evitar o rebaixamento da equipe à Série C, mas não teve sucesso. O time de Campinas, no entanto, fez uma campanha regular no Campeonato Paulista e se reforçou para a disputa da Terceirona, mas os investimentos não se traduziram em resultados dentro de campo.

Além do Guarani, Rodrigo Pastana acumula experiências em clubes como Cruzeiro e Vitória. Entre suas principais conquistas estão os acessos à Série A com Criciúma, Paraná e Coritiba.

Saída de Albuquerque

Felipe Albuquerque foi demitido do Paysandu na segunda-feira, após uma reunião com a presidência do clube. Pesaram contra ele os maus resultados na Série B do Brasileirão e o desempenho abaixo do esperado dos jogadores contratados na última janela de transferências.

Esta foi a segunda passagem de Felipe pelo Paysandu. Ele já havia trabalhado no clube em 2019, em um período conturbado, marcado por desentendimentos com o técnico Hélio dos Anjos e problemas com Ricardo Gluck Paul, hoje presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), mas que, na época, presidia o Paysandu.