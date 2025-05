Após reunião, Paysandu dispensa executivo de futebol Felipe Albuquerque

Após reunião entre o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, junto com sua diretoria, ficou decidido que o executivo de futebol Felipe Albuquerque não faz mais parte do Papão da Curuzu. A decisão foi tomada pelo clube, que optou por romper o contrato com o executivo, que estava na sua segunda passagem pelo clube alviceleste. A informação foi confirmada pelo jornalista Paulo Fernando, da Rádio Liberal +, junto ao presidente do Papão.

Os maus resultados e a forma como o time vem se apresentando em campo, fizeram com que a diretoria bicolor tomasse uma atitude quanto o departamento de futebol. O Paysandu decidiu pela não permanência de Felipe Albuquerque, que praticamente foi responsável pela montagem do atual elenco.

Após uma passagem conturbada em 2019, com discussões entre executivo e o técnico Hélio dos Anjos, além de problemas com Ricardo Gluck Paul, hoje presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), mas que na época presidia o Paysandu.

Já no seu retorno ao Paysandu, que ocorreu no dia 9 de setembro de 2024, com a Série B ainda em andamento, Felipe Albuquerque chegou na administração do presidente Maurício Ettinger. Bastante criticado pela torcida, Felipe seguiu seu trabalho e fez parte da dispensa do elenco doo ano passado, além das negociações de permanência de algumas peças e principalmente contratações de novos jogadores.

Com a crise no futebol que o Paysandu vivencia, mesmo com o clube bicolor conquistando os títulos da Supercopa Grão-Pará e também a Copa Verde, o Papão soma nove partidas sem vencer, juntando Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão Série B, principal competição do clube na temporada. Os resultados pesaram para a decisão de Roger Aguilera.

Perto de mais uma final, dessa vez do Parazão e diante do Remo, seu maior rival, o Paysandu amarga a vice-lanterna Série B e o pior, vê seu rival nas primeiras colocações da competição nacional. O Paysandu tenta “virar a chave” com a conquista do título paraense, mas para isso tenta internamente resolver problemas. Na carreira Felipe Albuquerque acumula passagens pelo Vila Nova-GO, Barra-SC e Sport-PE, todos ocupando o cargo de executivo de futebol.