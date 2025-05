Paysandu quer 'virar a chave' da má fase, manter o tabu e levar a taça do Parazão contra o Remo

Desde que chegou ao Paysandu, em 2023, o goleiro Matheus Nogueira não sabe o que é perder para o Clube do Remo. Desde então já são nove jogos e sem sentir o gosto amargo da derrota. Na próxima quarta-feira (8), os dois times voltam a se enfrentar em nova decisão de título e o Papão tem mais uma chance de manter a escrita vitoriosa contra o maior rival, mesmo na crise que assola o time na Série B.

Se o panorama na segunda divisão não é dos melhores, nas outras competições que o Papão disputa as coisas vão muito bem. Finalista do Parazão, campeão da Copa Verde e vivo na Copa do Brasil. Uma fase que contrasta com a vice-lanterna da Segundona e instiga o elenco a dar a volta por cima, justamente contra o maior rival. "Clássico é clássico. É algo diferente. E se tratando de Re-Pa, desde que a gente chegou aqui, temos essa invencibilidade. Agora é focar nos próximos dois jogos para manter a invencibilidade e sair de campo com o título estadual", garante o goleiro Matheus Nogueira.

Para o duelo, o time precisa minimizar os erros que estão atrapalhando o desenvolvimento na Série B, sobretudo aqueles que ocorrem no apagar das luzes, como foi a derrota para o Volta Redonda, onde o time sofreu um gol aos 48 do segundo tempo, aniquilando a chance de vencer a primeira no Brasileiro.

"Para mim, como goleiro, sempre é ruim, independente da situação. Pode ser uma vitória por cinco a zero ou empate. Foi muito difícil. Conseguimos segurar o resultado até o fim do jogo e tomar um gol assim é frustrante. O torcedor não tem mais paciência. A gente é cobrado por resultado e eles não vêm. Estamos fazendo uma força muito grande em cima do que temos. E em se tratando dessa questão de muitos jogos, sobretudo na Série B, é uma batalha que tentamos vencer. Não é nem perto do que a gente queria passar, mas o momento passa".

Nesta quarta, a partir das 21 horas, no Mangueirão, o Paysandu vai pra cima do Leão Azul disposto a reverter a má fase e sair de campo com mais um título estadual, reforçando a alcunha de "time da virada". "Estamos há um mês sem ganhar e precisamos vencer o quanto antes. Temos que trabalhar. O trabalho reflete dentro de campo. Não temos muito tempo para treinar. É descansar quem joga, ter o mental forte, pois tenho certeza que essa fase vai passar e o torcedor vai ter motivos para sorrir novamente", encerra.