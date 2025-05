Paysandu e Amazonas são os únicos clubes que ainda não venceram na Série B

O clima no Paysandu não é dos melhores. A crise bicolor em plena disputa da Série B deixa o torcedor “cabreiro” com o futuro do time na principal competição do clube na temporada. O Papão está na zona de rebaixamento e é um dos clubes que ainda não venceu na Série B do Brasileirão.

Depois de seis rodadas e 18 pontos disputados, a zona de rebaixamento começa a tirar o sono dos clubes na Série B. Quatro clubes estão no temido Z-4, com Remo e Amazonas, dois, dos três representantes do Norte da competição, estão sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupando as últimas posições na classificação.

O Paysandu está na vice-lanterna, na 19ª colocação com apenas dois pontos, oriundos de empates contra o Operário-PR e CRB-AL. O clube paraense tem apenas 11% de aproveitamento na competição e só não ocupa a lanterna por conta do Amazonas, que também têm dois pontos, porém tem um saldo de gols de menos seis, já o Paysandu possui um saldo de gols de menos cinco.

Para deixar o torcedor do Paysandu mais angustiante, o Remo, seu maior rival, ocupa as primeiras posições na tabela da Série B, com 12 pontos conquistados e ainda está invicto na competição. Os dois clubes vão se enfrentar na próxima quarta-feira (7) e no domingo (11), em jogos que irão decidir o título do Campeonato Paraense.

Já o próximo compromisso do Paysandu na Série B do Brasileiro será fora de casa, diante do América-MG, no dia 14 de maio, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).