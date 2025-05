Atacante do Remo tem mais gols que o Paysandu na Série B

O atacante Pedro Rocha, do Remo, tem mais gols no Campeonato Brasileiro Série B do que o time inteiro do Paysandu. O jogador azulino é o artilheiro da competição, com 4 gols marcados até o momento. O levantamento foi feito pelo jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal +.

Confira a lista dos jogadores da Série B 2025 que têm mais gols que o Paysandu até o momento:

Pedro Rocha (Remo) – 4 gols

Mário Sérgio (Chapecoense) – 3 gols

Renan Peixoto (Athletico-PR) – 3 gols

Alexandre Jesus (Botafogo-SP) – 3 gols

Carlão (Ferroviária) – 3 gols

Em seis rodadas, o Paysandu marcou apenas dois gols, apresentando o segundo pior ataque da competição. O primeiro gol foi anotado pelo volante Leandro Vilela na estreia contra o Athletico-PR, enquanto o segundo saiu na quinta rodada, com o lateral Reverson marcando contra o CRB-AL.

A derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda-RJ, no último sábado, pela sexta rodada da Série B, marcou o nono jogo consecutivo do Paysandu sem vitória. Essa sequência, que inclui partidas pela Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão, igualou o recorde de jogos sem vencer que o time havia acumulado na Segundona do ano passado, quando ficou da 17ª à 25ª rodada sem vencer.

A última vitória do Papão foi há mais de um mês, quando o time venceu o Águia de Marabá por 3 a 1, no jogo valido pela semifinal do Campeonato Paraense. Desde então, os bicolores acumularam cinco derrotas - para Athletico, Vila Nova, Chapecoense, Bahia e Volta Redonda - e quatro empates, contra Goiás (duas vezes), Operário-PR e CRB.

Agenda

O próximo desafio do Paysandu será nesta quarta-feira (7), às 21h, contra o Remo, no Estádio Mangueirão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2025. A decisão será disputada em dois jogos, ambos no Mangueirão e a volta acontece no domingo (11), às 17h. As partidas terão transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com, com narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)