Goleiro do Remo lidera estatística de defesas na Série B; veja os números de Marcelo Rangel

A Série B está na 6ª rodada e o Remo vive um bom momento na competição. Uma das peças importantes nessa fase azulina é o goleiro Marcelo Rangel, que ganhou espaço no clube e ocupa a posição de goleiro que mais defendeu nesta Segunda Divisão, de acordo com dados da plataforma Wyscout, especializada em análise de futebol.

O “paredão” azulino fez 30 defesas em 34 finalizações nesta Série B. Marcelo Rangel possui um aproveitamento de 88%, sendo um dos atletas que mais se destaca na equipe remista. Completam o “TOP 5”, o goleiro Léo Vieira, da Chapecoense (na segunda colocação) com 28 defesas; Matheus Albino, do CRB, com 27; seguido de Vladimir, do Atlético-GO com 20, e Pedro Rangel, do Coritiba, com 19 defesas.

Rangel é titular absoluto no gol do Remo (Wagner Santana / O Liberal)

Rangel está na sua segunda temporada vestindo a camisa do Remo. Já são 61 jogos defendendo o Leão Azul e um acesso à Série B na conta. O jogador chegou ao Leão para substituir o ídolo Vinícius, que ainda estava no clube. Nesse período Rangel sofreu críticas por parte da torcida, que queria o retorno de Vinícius ao gol do Remo, porém, com o passar das partidas, o goleiro foi ganhando a confiança da torcida azulina e é o dono absoluto da posição.

Se por um lado o Marcelo Rangel vem dando conta do recado debaixo da trave, isso mostra que a defesa azulina vem dando espaço para os adversários finalizar. De acordo com a plataforma Wyscout, os índices ofensivos dos adversários são altos. A análise feita pelo site informa que foram 15 chutes ao gol, com dois certos. Já na partida contra o Coritiba foram 20 chutes, com seis deles no gol. Contando apenas a disputa do Brasileirão, o Remo tomou quatro gols em seis jogos disputados, obtendo uma média de 0,66 gols por jogo.