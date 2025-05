Atacante do Remo é dúvida para o jogo contra o Paysandu

O atacante Felipe Vizeu, do Remo, é dúvida para o clássico desta quarta-feira (7) contra o Paysandu. O jogador não tem participado dos treinamentos desde a partida contra o Amazonas-AM e pode desfalcar o time no jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2025. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Apesar de ter marcado o primeiro gol do Leão na Série B, garantindo o empate por 1 a 1 contra a Ferroviária-SP na primeira rodada, Vizeu vem sendo bastante criticado pelos torcedores nas redes sociais devido ao rendimento abaixo do esperado nas últimas partidas. Inclusive, na partida contra o Amazonas-AM, o técnico Daniel Paulista substituiu o jogador, que acabou vaiado pela torcida azulina.

Felipe Vizeu é um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Remo, com contrato até o final de 2026. O jogador chegou ao Leão com a expectativa de ser o homem-gol, mas, após cinco meses de trabalho, ainda não correspondeu ao esperado pela comissão técnica e principalmente pela torcida. Na temporada, o atacante disputou 17 partidas pelo time azulino e marcou apenas três gols: um no Brasileirão e dois no Campeonato Paraense de 2025.

Desfalques

Além da possível ausência do atacante, o Remo não poderá contar com outras sete peças para a final do Campeonato Paraense. Seis jogadores - Pedro Costa, Camutanga, Madison, Luan Martins, Régis e PH - foram contratados recentemente e não poderão atuar por serem inscritos após o prazo permitido para a competição estadual. Além deles, Alan Rodríguez está afastado devido a uma lesão grau I no bíceps femoral.

Grande final

A decisão da final será disputada em dois jogos no Estádio Mangueirão, com o primeiro confronto marcado para quarta-feira (7), às 21h, e a volta no domingo (11), às 17h. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis. As partidas terão transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

(Estagiário, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)