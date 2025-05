Na sexta rodada, Remo iguala melhor campanha de paraenses na Série B de pontos corridos

O Remo está invicto no Campeonato Brasileiro Série B e ocupa atualmente a vice-liderança da competição, com 12 pontos conquistados em seis partidas. Junto com os elencos do Paysandu de 2015 e 2018, a equipe azulina apresenta o melhor desempenho de um time paraense na Segundona de pontos corridos até a sexta rodada.

Até o momento, o Leão venceu três partidas na Série B: contra América-MG (2 a 0), Coritiba-PR (1 a 0) e Amazonas-AM (1 a 0), além de ter empatado outras três vezes, diante de Ferroviária-SP (1 a 1), Botafogo-SP (2 a 2) e Criciúma (1 a 1), somando 12 pontos em seis rodadas. O Paysandu conseguiu esse mesmo desempenho em duas ocasiões na era dos pontos corridos: em 2015, quando brigou até a última rodada pelo acesso à Série A, e em 2018, ano em que, ironicamente, foi rebaixado para a Série C.

Apesar de viver um excelente momento na Série B, o Leão deixa de lado a boa fase para encarar o Paysandu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2025. O volante azulino Janderson afirmou que não há empolgação ou vantagem na equipe e reforçou que tudo pode acontecer em um clássico.

"A gente nem pensa em empolgação ou em entrar de 'salto alto', porque é clássico, é diferente, é outro campeonato. Então, respeitamos o nosso adversário, independentemente do momento que eles estão vivendo. O jogo é diferente, a energia é outra, então vai ser tudo diferente. E a gente está muito preparado psicologicamente também, porque sabemos o que vamos enfrentar na quarta-feira e no domingo", ressaltou Jaderson.

O time azulino não vence o rival há nove partidas, sendo a última vitória registrada em março de 2023, pela semifinal da Copa Verde. Desde então, foram quatro vitórias do Papão e cinco empates, com os bicolores marcando nove gols contra apenas quatro dos azulinos nesse período.

Final contra o rival

A decisão da final será disputada em dois jogos no Estádio Mangueirão, com o primeiro confronto marcado para quarta-feira (7), às 21h, e a volta no domingo (11), às 17h. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis. As partidas terão transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)