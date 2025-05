Osasco supera Sesi Bauru e conquista Superliga Feminina de vôlei após 13 anos de jejum

O Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Sesi Vôlei Bauru e se sagrou hexacampeonato da Superliga Feminina de vôlei nesta quinta-feira. O clube encerra um jejum de 13 anos com uma vitória por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 19/25, 28/26 e 25/20, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O último título de Osasco havia sido obtido em 2011/2012. Os outros quatro foram vencidos nas temporadas 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2009/2010.

As campeãs começaram o primeiro set de maneira esmagadora. O treinador adversário, Henrique Modenesi, precisou pedir tempo após uma disparada no placar: 5/1. Mais calmas, as jogadoras do Sesi Bauru melhoraram na partida, encostaram no placar e empataram em 22 a 22 após ace de Dani Lins. O Sesi chegou a passar na frente, mas graças ao desempenho de Natália e Tifanny, o Osasco fechou a parcial em 26 a 24.

O segundo set foi do time de Bauru. Confirmando um bom serviço no saque com Dani Lins, as comandadas de Modenesi abriram 8 a 5. No entanto, alguns erros trouxeram o Osasco de volta ao jogo. A reação aconteceu, mas a equipe do interior fechou em 25 a 19, com certo conforto.

As representantes voltaram com tudo na terceira parcial. Logo abriram 5 a 0. O set também foi marcado por um grande rally, que foi aplaudido de pé pelas 10 mil pessoas presentes, o ponto foi conquistado pelas campeãs. No decorrer, o time de Bauru se estabeleceu e empatou. A virada chegou próximo da casa dos 20, com 19 a 18 para os interioranos. Tudo isso deixou a disputa ainda mais acirrada. Momento que fez brilhar a estrela de Valquíria, que dominou a quadra e ajudou sua equipe a fechar o set com parcial de 28 a 26.

No quarto e último set, era visível o abalo emocional da equipe de Bauru. As campeãs se sobressaíram e se mantiveram na frente do placar por quase todo o período, mas o Sesi não estava pronto para se entregar e virou mais uma vez para 19 a 18, após belo ponto de saque de Mayany. O Osasco voltou pro jogo após entrada de Polina. A atleta fez com que o time de Luizomar se reerguesse e fechasse a partida com um 25 a 20.

Com a conquista da Superliga 2024/2025, o time de Osasco fecha uma temporada perfeita, conquistando os três títulos que disputou. As comandadas de Luizomar de Moura venceram também os título do Campeonato Paulista e da Copa Brasil pela quarta vez em sua história. Os três troféus de campeãs foram batendo o Sesi Bauru na final.

Após cinco temporadas fora do país, a campeã olímpica Natália retornou ao time que havia defendido entre 2006 e 2011. Ao lado do técnico Luizomar e da também medalhista olímpica Camila Brait, ela foi protagonista na tríplice coroa. Outro destaque na conquista é a ponteira Tifanny, que se torna a primeira atleta trans a vencer a principal competição do vôlei feminino nacional.