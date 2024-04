Remo é goleado pelo Instituto 3B-AM e sai do G4 do Brasileiro feminino de futebol

As meninas do Remo entraram em campo na tarde deste sábado (27), na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), e perderam para o Instituto 3B-AM, por 3 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino Série A2.

As leoas não conseguiram jogar um bom futebol e foram goleadas pelo líder da competição. Os gols do Instituto 3B foram marcadas por Roqueline, aos 31 minutos do primeiro tempo, Gabi aos 11 da segunda etapa e Rafaela fechou o marcador em 3 a 0 aos 15 minutos.

O Instituto 3B segue na ponta da tabela do Grupo B com 100% de aproveitamento e 9 pontos conquistados, seguido do Fortaleza-CE, com 6 pontos, Sport-PE que joga amanhã também com 6 pontos e do UDA-AL que pega o Sport-PE com 3 pontos. As meninas do Remo agora ocupam a 5ª colocação com 3 pontos conquistados.

A próxima partida do Remo pelo campeonato Brasileiro Série A2 de futebol feminino está marcada para o sábado (4), às 16h30, no Estádio Baenão, em Belém, pela quarta rodada. Os quatro primeiros avançam para a próxima fase do Brasileirão.