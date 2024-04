Com cinco mudanças e com ataque todo diferente, Remo está escalado para pegar o Athletic-MG

O Remo encara hoje o Athletic-MG, fora de casa, às 19h30, pela segunda rodada da Série C. O time comandado pelo técnico Gustavo Morínigo entra em campo com cinco mudanças em relação ao jogo passado, quando o Remo perdeu para o Volta Redonda, no Baenão.

No setor defensivo, o zagueiro Bruno Bispo ganhou a posição de Ligger e forma dupla de zaga com Sheldon. Já no meio, o volante Paulinho Curuá entra no lugar de João Afonso, jogador que foi recém-contratado pelo Leão e que hoje é uma opção no banco de reservas.

No ataque é um trio todo modificado em relação ao jogo contra o Volta Redonda. Cachoeira, Felipinho e Sillas saíram do time e entraram Kelvin, Ronald e Ribamar.

Athletic x Remo duelam pela segunda rodada da Série C, às 19h, na Arena Sicred, na cidade de São João Del Rei (MG), no interior de Minas Gerais. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.