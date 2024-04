Após mais um revés, Remo completa seis jogos sem vencer e Morínigo dispara: "Hoje não tem desculpa"

Depois de mais uma derrota, desta vez para o Athletic-MG por 3 a 1 pela 2ª rodada da Série C, o Remo está há seis jogos sem vencer, somando empates e derrotas entre a Copa Verde, estadual e terceirona. A última vitória azulina aconteceu ainda pela semifinal do Parazão, quando enfrentou a Tuna e venceu por 2 a 0.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Gustavo Morínigo falou sobre a atuação azulina e o jejum de vitórias. “Me incomoda bastante. Sou o primeiro a não gostar disso. Eu quero vencer e trabalhamos para isso. Hoje não tem desculpa. É difícil falar, não funcionou. Foi um time totalmente desconhecido, essa é a verdade. Sei que o torcedor está chateado e nós também”, reconheceu.

Ainda sobre a partida ruim do Remo, o treinador paraguaio afirmou que não tinha desculpas. “Primeiramente, acho que falar de jogo, desculpas não vamos dar. Hoje não foi um bom jogo. No começo estávamos bem, mas o primeiro gol deles caiu muito pesado para o time, nós ficamos limitados. Foi um erro tático nosso defensivo. No segundo tempo, o segundo gol, acho que foi aos seis minutos, quando estávamos atacando melhor, deixou tudo mais difícil”, ressaltou.

Ciente de que o Leão precisa reagir logo, Morínigo pontuou que esse não é o Remo que ele conhece e quer. “É difícil falar neste momento, porque estamos de cabeça quente, mas vamos analisar o trabalho, situação por situação, jogador por jogador. Vamos procurar uma resposta em relação ao jogo de hoje, porque não é o Remo que conhecemos e nem que queremos”, afirmou.

LANTERNA

Com duas derrotas em dois jogos, o Remo pode terminar a rodada na lanterna, se o Caxias-RS ganhar o Botafogo-PB ou ao menos empatar. No momento, a equipe azulina está na 19ª colocação.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Leão será diante do Botafogo-PB, fora de casa, no Estádio Almeidão, no dia 05/05, às 16h30.