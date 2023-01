Torcedores do Atlético de Madrid penduram boneco simulando enforcamento de Vinícius Júnior

O jogador Vinícius Júnior foi novamente alvo de ataques por parte de torcedores. Desta vez, um boneco, vestido com a camisa do jogador, foi pendurado pelo pescoço em uma ponte da capital espanhola, simulando um enforcamento. O ato foi praticado por membros da torcida do Atlético de Madrid, time que o atacante enfrenta nesta quinta-feira (26).

Esta não é a primeira vez que torcedores do Atlético de Madrid realizam ataques contra o atacante. Em setembro, o jogador foi chamado de “macaco” por torcedores dentro e fora do estádio. O caso aconteceu dias depois do jogador ter sido alvo de declarações racistas em um programa de televisão espanhol.

O boneco vestido com uma camisa de Vinícius Júnior foi pendurado abaixo de uma faixa que dizia “Madrid odeia o Real”, um dos lemas da torcida do Atlético. Na manhã desta quinta-feira, ambos os clubes soltaram notas repudiando a ação. O Real Madrid também pede a punição dos culpados. Veja a imagem do boneco:

Além dos clubes, algumas entidades também emitiram notas repudiando o ato criminoso. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirma ter a expectativa de que os responsáveis sejam identificados e punidos. Confira:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)