Álvaro Morata defende que racistas sejam banidos definitivamente de estádios

Às vésperas do clássico contra o Real Madrid, o atacante do Atlético de Madrid, Álvaro Morata defendeu que torcedores que cometem ataques racistas nos estádios de futebol sejam banidos para sempre dos estádios. O pedido do jogador por regras mais duras acontece diante de uma série de casos de racismo que vêm acontecendo nos jogos espanhóis, um exemplo é o jogador do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Jr, que vem sofrendo repetidamente esse tipo de ataque.

“As pessoas deveriam ser banidas por toda a vida logo na primeira vez que fizessem isso em um estádio", afirmou Morata durante uma entrevista à ESPN espanhola. "É inaceitável e inexplicável. Isso nunca deve ter lugar no futebol. Eu acho que é uma razão para expulsá-los. Precisamos levar a Premier League como exemplo. Se uma pessoa faz isso fora ou dentro de campo, não pode mais entrar em eventos esportivos. Deveria ser assim na Espanha”, declarou.

VEJA MAIS

Por conta dos repetidos ataques racistas que têm acontecido nos estádios espanhóis, a LaLiga já apresentou três queixas legais por conta dos insultos racistas proferidos durante partidas, incluindo duas vezes em que Vinicius Jr. foi o alvo das ofensas.

Recentemente a polícia espanhola chegou a identificar um dos autores dos ataques contra o jogador brasileiro, um homem de 20 anos que foi capturado pelas câmeras do estádio cometendo o ato infeliz. No entanto, ele não foi preso, mas não poderá frequentar estádios da Espanha por 6 meses e terá que pagar uma multa de 3 mil euros (pouco mais de R$16 mil).